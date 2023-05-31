Российские войска сбили крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО

Минобороны: российская система ПВО перехватила ракету Storm Shadow

Российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, за минувшие сутки было сбило 12 снарядов американской системы РСЗО HIMARS.

Также представитель Минобороны сообщил об уничтожении последнего боевого корабля военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow поступили в украинские войска в мае. Решение о передаче данного типа вооружения Киеву принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Поставку Украине Storm Shadow подтвердил и британский министр обороны Бен Уоллес.

В Москве передачу Украине крылатых ракет назвали нарушением международных норм. На селекторном совещании в Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские войска сбили 29 ракет Storm Shadow.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.