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12:31, 21 июня 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об учреждении новых орденов для российских военных

Песков заявил, что в Кремле нет планов по учреждению новых орденов для российских военных

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Кремле нет планов по учреждению новых орденов для российских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его комментарий приводит ТАСС.

Он напомнил, что недавно в России уже ввели новые государственные награды. Так, по словам Пескова, в марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость» двух степеней. Позднее лидер учредил орден Гагарина. Последнюю награду будут присуждать за заслуги в реализации госполитики в области космоса в интересах обороны и безопасности страны.

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    Анна Щербакова
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