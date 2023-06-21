В Кремле ответили на вопрос об учреждении новых орденов для российских военных

Песков заявил, что в Кремле нет планов по учреждению новых орденов для российских военных

В Кремле нет планов по учреждению новых орденов для российских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его комментарий приводит ТАСС.

Он напомнил, что недавно в России уже ввели новые государственные награды. Так, по словам Пескова, в марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость» двух степеней. Позднее лидер учредил орден Гагарина. Последнюю награду будут присуждать за заслуги в реализации госполитики в области космоса в интересах обороны и безопасности страны.