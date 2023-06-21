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03:13, 21 июня 2023Россия

В России предложили попробовать идентифицировать клиентов банка по видеосвязи

Совфед предложил провести эксперимент по идентификации клиентов банка по видеосвязи

Фото: Unsplash.com

Совет Федерации предложил провести в России эксперимент и попробовать идентифицировать клиентов банка по видеосвязи, передает ТАСС.

Соответствующее заявление содержится в проекте постановления Совфеда. Сенаторы планируют принять его за основу на заседании 21 июня, после выступления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Правительству совместно с регулятором предлагается разработать законопроект для совершенствования законодательства в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.

В законопроекте предполагается ввести экспериментальный правовой режим, который позволяет идентифицировать банковского клиента при помощи конференц-связи.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что для подделки голоса человека мошенникам будет недостаточно записанных по телефону фраз. Опасаться биометрии по голосу, которую предлагают банки, также не стоит, убежден специалист.

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    Марина Совина
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