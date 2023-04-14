Возможность мошенников подделать голос человека оценили

IT-эксперт Магомедов: мошенникам для подделки голоса записанных фраз будет недостаточно

Для подделки голоса человека мошенникам будет недостаточно записанных по телефону фраз. Так оценил возможности аферистов заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в разговоре с «Лентой.ру».

«В последнее время россияне подвергаются массированной "атаке" со стороны телефонных мошенников. Порой сам разговор не содержит откровенно подозрительных признаков: пользователей просят просто ответить на несколько вопросов», — сообщил IT-эксперт.

Он отметил, что многих беспокоит — не являются ли такие странные звонки способом сделать слепок голоса, чтобы в дальнейшем использовать его для доступа к банковским счетам и другой важной информации. Тем более технологии развиваются стремительно.

«Так, в конце февраля в сети появилась информация о том, как англоговорящий пользователь с помощью нейросети пообщался с автоматическими системами банка. Искусственный интеллект сымитировал голос владельца счета, и системы открыли доступ к денежным средствам», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Однако для полноценного снятия слепка голоса нужен объемный датасет — то есть набор данных. Простых записанных фраз для полноценной хакерской атаки будет явно недостаточно, так как голосовое подтверждение — это только один из факторов аутентификации Шамиль Магомедов IT-эксперт

Биометрия в банках

Опасаться биометрии по голосу, которую предлагают банки, также не стоит, убежден Магомедов.

«Организации, которые могут себе позволить разработать и внедрить такие технологии, являются крупнейшими представителями своих сфер. Соответственно, они уделяют максимальное внимание сохранности персональных данных клиентов и в целом кибербезопасности своих внутренних систем», — сказал IT-эксперт.

Алгоритмы настроены таким образом, что идентификация происходит по целому ряду параметров: учитывается устройство, с которого происходит звонок, его местоположение, IP-адрес и номер телефона, перечислил он.

Только совокупность корректных данных позволит открыть доступ к управлению счетом или другими услугами Шамиль Магомедов IT-эксперт

«Кроме того, представители банковских структур не раз подчеркивали, что операторы, принимающие звонок, также снабжены подробными инструкциями и могут различить "красные флажки", сигнализирующие о возможных мошенниках», — отметил собеседник.

Цифровая гигиена

При этом Магомедов напомнил, что забывать о простых правилах цифровой гигиены не стоит.

«Во-первых, согласно федеральному закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ, в России введен запрет на принудительный сбор биометрии, а также на дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи граждан. Если вашего голоса нет в базах данных, и вы не дали согласие на доступ к своим данным с помощью биометрии, то и преступники не смогут "притвориться" вами», — сообщил эксперт.

Во-вторых, следует внимательно относиться к тому, кто и с какого номера звонит. В этом вопросе лучше проявить осторожность и сбросить подозрительный звонок, особенно если он идет через мессенджер, связавшись с банком самостоятельно по официальному телефону, указанному на обороте банковской карты.

«В-третьих, не забывайте, что чаще всего такого рода преступления совершаются не с использованием высоких технологий, а в расчете на элементарную психологию. Запугать, не дать собраться с мыслями, "забросать" технической информацией — вот излюбленные приемы мошенников, а отнюдь не хакерские атаки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

И наконец, самый радикальный, но действенный совет: не разговаривайте по телефону с незнакомцами. Банки или другие ответственные организации в любом случае найдут способ донести до вас нужную информацию Шамиль Магомедов IT-эксперт

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что партия ЛДПР предлагает внести изменения в статьи уголовного кодекса, связанные с мошенничеством, чтобы наказывать преступников, использующих дипфейки в своих целях. В частности, речь идет об их использовании с целью внушить доверие жертве и вынудить отдать деньги мошенникам.