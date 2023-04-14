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16:20, 14 апреля 2023Россия

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью имитации голоса

Депутат Госдумы Нилов предупредил о мошенничестве с помощью дипфейков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Партия ЛДПР предлагает внести изменения в статьи уголовного кодекса, связанные с мошенничеством, чтобы наказывать преступников, использующих дипфейки в своих целях. В частности, речь идет об их использовании с целью внушить доверие жертве и вынудить отдать деньги мошенникам. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Современные технологии позволяют подменять образ, голос, изображение. Вводить людей в заблуждение и с помощью этого пытаться присваивать себе их имущество, — сказал Нилов. — Несколько лет назад мы не знали, что мошеннические действия могут совершаться по телефону с помощью онлайн-кабинетов, пластиковых карт. Сегодня эта волна уже спадает. Но появляются все новые виды мошенничества, и дипфейки — как раз один из вариантов».

Депутат уверен, что ввиду этого необходимо не только работать над законодательством, но также проводить разъяснительную работу с гражданами, объяснять, на что следует обращать внимание.

«Мошенники сегодня могут использовать голос родственника своей жертвы, видео с якобы его изображением для того, чтобы убедить человека перечислить им деньги. Получив такое видео, услышав голос близкого человека, люди готовы будут выполнить все что угодно, не понимая, что перед ними результат использования такой технологии как дипфейк», — считает Нилов.

Политик добавил, что дипфейки также могут использоваться для нанесения репутационного ущерба известным людям, с целью провокаций, в рамках ведения информационных войн.

Ранее стало известно, что российский телеканал СТС снимет первый в стране сериал по написанному нейросетью сценарию. По сюжету ситкома, главные герои — члены одной семьи, которые живут обычной жизнью, пока не замечают, что их окружает странная реальность. Дело в том, что они не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех.

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Наталия Белова
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