В 1500 световых годах от Земли обнаружена катаклизмическая переменная подкласса поляр

Международная группа астрономов провела рентгеновские, ультрафиолетовые и оптические наблюдения источника рентгеновского излучения, известного как 1RXS J165424.6-433758. Оказалось, что эта катаклизмическая переменная, состоящая из белого карлика и обычной звезды компаньона, относится к типу, называемому поляром. Результаты исследования опубликованы в архиве препринтов arXiv.

Катаклизмические переменные (CV) неравномерно увеличивают яркость в большое количество раз, а затем снова падают до состояния покоя. Поляры представляют собой подкласс катаклизмических переменных, отличающихся от других CV наличием очень сильного магнитного поля у белых карликов. 1RXS J165424.6-433758 был впервые идентифицирован как источник рентгеновского излучения с помощью космического аппарата ROSAT более трех десятилетий назад. Однако его истинная природа долгое время оставалась неизвестной.

Астрономы провели многоволновые наблюдения, проведенные с применением таких инструментов, как Swift, NuSTAR, Южноафриканский большой телескоп и 1-метровый телескоп Южноафриканской астрономической обсерватории, а также проанализировали архивные наблюдения XMM-Newton. RXS J165424.6-43375 (далее J1654) является типичной полярной mCV (магнитной катаклизмической переменной), находящейся на расстоянии 460 парсек или около 1500 световых лет от Земли.

Звезда-донор в системе J1654 является звездой главной последовательности с радиусом около 0,38 радиуса Солнца и эффективной температурой 4300 кельвинов. По оценкам, белый карлик имеет массу около 0,58 массы Солнца. Скорость аккреции для J1654 была рассчитана примерно в 10 в минус 11-й степени солнечных масс в год.