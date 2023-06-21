На Украине оценили объем использованных в ходе контрнаступления сил

Порошенко: ВСУ использовали для контрнаступления только 30% подготовленных подразделений

Бывший президент Украины Петр Порошенко оценил объем использованных в ходе контрнаступления сил украинской армии. Об этом он высказался в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, на сегодняшний день Вооруженными силами Украины (ВСУ) были задействованы только 30 процентов подготовленных для контрнаступления подразделений. При этом экс-президент назвал российскую армию сильной, отметив, что она имеет «уникальный 15-месячный боевой опыт».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем ожидалось. Он также указал на то, что быстрых результатов ждать не стоит, поскольку «это не голливудский фильм».