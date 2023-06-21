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10:37, 21 июня 2023Бывший СССР

В Польше заявили о безразличии солдат ВСУ к обучению

Поручик польской армии Павелка назвал солдат ВСУ безразличными к обучению

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Насильно призванные в армию украинцы не хотят усердно тренироваться в Польше. Об этом рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

По словам поручика, обучением украинских солдат в стране занимается множество подразделений польской армии. По украинцам видно, что большинство из них приехали на подготовку совсем не из-за того, что им самим хочется воевать.

Таким солдатам, по утверждению военного, всего равно, где они окажутся после обучения.

«Это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют. Поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — прокомментировал Павелка.

Яркая иллюстрация такого поведения — недавний инцидент с двумя танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом. Таким образом украинцы могли нанести себя увечья, чтобы не возвращаться на родину для участия в боях.

Ранее украинский пленный рассказал о военных США и Польши, командующих ВСУ. Он уточнил, что иностранные солдаты ведут себя более нагло.

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    Варвара Кошечкина
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