В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Подмосковье

Песков: система ПВО справилась со своей задачей при отражении атаки БПЛА на Подмосковье

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Ранним утром 21 июня два беспилотника самолетного типа упали в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

На дополнительный вопрос о том, были ли сбиты летательные аппараты, Песков ответил ,что «по крайней мере, они были нейтрализованы». Для получения подробной информации об инциденте представитель Кремля порекомендовал обратиться в Минобороны России.

В Минобороны «Ленте.ру» сообщили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Сам инцидент в военном ведомстве назвали террористической атакой.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Московскую область беспилотники упали неподалеку от артиллерийских складов Таманской дивизии. Незадолго до этого оба аппарата были замечены в районе деревни Кобяково и над совхозом «Архангельский».