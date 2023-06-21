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12:23, 21 июня 2023Россия

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Подмосковье

Песков: система ПВО справилась со своей задачей при отражении атаки БПЛА на Подмосковье
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Ранним утром 21 июня два беспилотника самолетного типа упали в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

На дополнительный вопрос о том, были ли сбиты летательные аппараты, Песков ответил ,что «по крайней мере, они были нейтрализованы». Для получения подробной информации об инциденте представитель Кремля порекомендовал обратиться в Минобороны России.

В Минобороны «Ленте.ру» сообщили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Сам инцидент в военном ведомстве назвали террористической атакой.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Московскую область беспилотники упали неподалеку от артиллерийских складов Таманской дивизии. Незадолго до этого оба аппарата были замечены в районе деревни Кобяково и над совхозом «Архангельский».

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    Алан Босиков
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