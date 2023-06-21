В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Подмосковье
Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».
Ранним утром 21 июня два беспилотника самолетного типа упали в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.
На дополнительный вопрос о том, были ли сбиты летательные аппараты, Песков ответил ,что «по крайней мере, они были нейтрализованы». Для получения подробной информации об инциденте представитель Кремля порекомендовал обратиться в Минобороны России.
В Минобороны «Ленте.ру» сообщили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Сам инцидент в военном ведомстве назвали террористической атакой.
Ранее сообщалось, что атаковавшие Московскую область беспилотники упали неподалеку от артиллерийских складов Таманской дивизии. Незадолго до этого оба аппарата были замечены в районе деревни Кобяково и над совхозом «Архангельский».