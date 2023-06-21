Песков анонсировал встречу Путина с премьер-министром Катара
Представитель Кремля Песков: Путин встретится с премьер-министром Катара 22 июня
Президент России Владимир Путин встретится с находящимся в Москве премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани 22 июня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
«Завтра его примет Путин», — анонсировал официальный представитель Кремля.
17 июня Путин встретился с представителями африканских государств в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на Украине на принципах справедливости.
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