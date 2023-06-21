В московском аэропорту Внуково откроют метро

Мэр Москвы Собянин анонсировал открытие метро в аэропорту Внуково

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие станции метро в московском аэропорту Внуково. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

«Метро придет во Внуково. Будет удобно и местным жителям, и миллионам авиапассажиров одного из крупнейших аэропортов страны», — рассказал мэр столицы.

Также в этом году должны закончить строительство трех станций метро на Люблинско-Дмитровской линии — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Таким образом, салатовая ветка будет продлена до района Северный в Северо-Восточном административном округе (СВАО).

Собянин также рассказал о планах создать три новых радиуса московского метрополитена. Планируется открыть Троицкую ветку на юго-западе Москвы, Рублево-Архангельскую на северо-западе и Бирюлевскую на юге. Кроме того, в Москве собираются построить несколько новых станций на уже действующих линиях — «Суворовскую», «Южный порт» и другие.

Ранее Сергей Собянин с президентом России Владимиром Путиным открыли движение речного электротрамвая. Он будет регулярно курсировать от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы».

