Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:26, 21 июня 2023Ценности

Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку

Рэпер Machine Gun Kelly позволил 13-летней дочери Кейси сделать ему татуировку

Фото: @machinegunkelly

Популярный американский рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, позволил своей 13-летней дочери Кейси сделать ему татуировку. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке артист запечатлен сидящим в кресле напротив дочери, которая держит в руках тату-машинку и наносит на запястье отца новый рисунок. При этом видно, что родственники улыбаются. По словам Бэйкера, у Кейси начались каникулы, поэтому он привез ее на ежегодный фестиваль рок-музыки во Франции.

Материалы по теме:
Йе-хо-хо. Как самый известный рэпер планеты пытался отбить Ким Кардашьян у комика, а сам крутил роман с доминатрикс
Йе-хо-хо.Как самый известный рэпер планеты пытался отбить Ким Кардашьян у комика, а сам крутил роман с доминатрикс
23 февраля 2022
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022

Поклонники оценили поступок звезды в комментариях под публикацией. «Мне очень нравятся ваши отношения с ребенком, вы, определенно, хороший отец», «Многие родители забывают, что и сами были детьми. Как жаль, что это происходит», «Эта прекрасная девочка заслужила такого хорошего отца!», «Такое можно увидеть только во сне», — высказались они.

Ранее американская актриса Меган Фокс вышла в свет вместе с возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly, в откровенном наряде. 37-летняя звезда «Трансформеров» появилась на публике в обществе избранника в облегающем асимметричном кроп-топе белого цвета, под которым не было бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    У проекта «Придумано в России» нашли проблемы с расходами
    Россиянам назвали неожиданное свойства чеснока
    Стало известно об улучшении российских атомных подлодок проекта 955А
    Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено
    Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку
    Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы
    Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины
    В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях
    В Новой Москве обнаружили обломки третьего беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.