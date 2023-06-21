Реконструировано лицо жившего в VII веке подростка

Реконструировано лицо жившей в VII веке англосаксонской девушки

Команда специалистов реконструировала лицо 16-летней англосаксонской девушки-подростка, которая жила в третьей четверти VII века. Результаты работы будут представлены на выставке в Кембриджском музее археологии и антропологии, об этом сообщает Phys.org.

Захоронение девочки было обнаружено еще в 2012 году недалеко от Кембриджа (Великобритания). Она лежала на резной деревянной кровати с редким крестом, золотыми булавками и в изысканной одежде. Художник-криминалист воссоздал черты ее лица на основе изменений черепа и данных о глубине тканей у европеоидных женщин. Примечательно, что ее левый глаз был немного ниже, чем правый, примерно на полсантиметра.

Также ученые провели дополнительный изотопный анализ костей и зубов девушки. Он показал, что в возрасте семи лет она переехала в Англию из окрестностей Альп, предположительно — с юга Германии. В этот период жизни у нее значительно уменьшилась доля белка в рационе. Ранее было выявлено, что подросток страдал от болезни, но точную причину окончания жизни установить не удалось.

Трампингтонский крест из золота, который был найден вместе с останками, инкрустирован гранатами. Этот артефакт стал пятым подобным из когда-либо найденных в Британии. Он говорит о том, что девушка была представительницей аристократии и стала одной из первых обращенных в христианство в Англии. Другой такой крест был найден в гробу святого Катберта.