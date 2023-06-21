В Хинганском заповеднике заметили новую тигрицу

В Хинганском заповеднике в Амурской области поселилась новая тигрица

На территории Хинганского заповедника в Амурской области появилась новая тигрица. Его сотрудники пришли к такому выводу после длительного наблюдения, которое велось с 2022 года, сообщается на сайте учреждения.

Впервые тигр попал на фотоловушку 6 июня 2022 года, но разглядеть полоски на снимках было трудно. 31 октября животное попало в объектив той же камеры, и полоски были видны уже отчетливо. Судя по внешнему виду и тому. что особи принадлежат отпечатки в 9 сантиметров, это самка.

Исследователи уверены, что в камеры попал не уже известный дикий самец Шустрый и не тигрица Елена. Еще одно наблюдение, сделанное специалистами, указывает на то, что с начала 2022 года, когда на территории заповедника появилась новая тигрица, Елена перестала появляться на своем участке. Она обитала на нем с мая 2019 года и позднее сместилась на юг к реке Амур, где держится до сих пор.

Сотрудники заповедника пока не выяснили, контактировали ли тигрицы или Елена сама ушла в более богатые дичью места в ожидании потомства — для этого им нужно больше данных.

Ранее сообщалось, что в Хинганском заповеднике вылупились семь птенцов редкого японского журавля. Малышей переселили в летний стационар на кордоне заповедника на озере Клешинске, за ними будут наблюдать, адаптировать к жизни в естественной среде обитания. В конце сентября-начале октября птенцов перевезут из летнего стационара в зимний питомник, после чего их планируется выпустить в дикую природу.