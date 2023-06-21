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13:17, 21 июня 2023Бывший СССР

На Украине предложили разместить в стране западное ядерное оружие

Украинский депутат Гончаренко предложил союзникам разместить в стране ядерное оружие

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предложил начать переговоры с западными союзниками республики о размещении в стране ядерного оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко напомнил, что до конца года в состав Военно-морского флота России будут включены ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Император Александр III» и атомная подлодка проекта 885М «Красноярск».

«Хорошо: это вызов Западу. Те элиты, которые мечтают мириться с Путиным, такой вариант утратят. Потому что это угроза в первую очередь для них. Плохо: если россияне такое планируют, то они обошли санкции», — написал Гончаренко.

Депутат предложил начать вести переговоры с западными партнерами о размещении на Украине ядерного оружия.

Ранее президент США Джо Байден признался, что боится применения Россией ядерного оружия. Размещение соответствующих вооружений на территории Белоруссии он посчитал безответственным.

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    Алевтина Запольская
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