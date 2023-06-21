Пушилин сообщил об атаке беспилотников ВСУ по Донецку

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Украина атаковала Донецк двумя беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк двумя беспилотниками. Об этом временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live».

По его словам, один из дронов попал в церковь в Ленинском районе города, а второй — в квартиру многоэтажного дома в Ворошиловском районе. В своем Telegram-канале Пушилин уточнил, что в результате удара второй беспилотник загорелся, однако местные жители не пострадали. Сотрудникам МЧС удалось быстро купировать огонь.

Ранее Пушилин заявлял, что украинские войска пытаются на флангах проломить оборону Артемовска (украинское название города — Бахмут), однако военные России принимают ответные меры.

Российские силы взяли Артемовск под контроль 20 мая. Минобороны России подтвердило эти данные в ночь на 21 мая. Бои за город продолжались 224 дня.