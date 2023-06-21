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15:42, 21 июня 2023Россия

Путин отметил участие в СВО наследников героев Великой Отечественной войны

Путин заявил, что наследники поколения героев Великой Отечественной войны участвуют в СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в специальной военной операции (СВО) на Украине участвуют в том числе и наследники поколения ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом глава государства порассуждал на встрече с выпускниками военных вузов, пишет ТАСС

«В наши дни наследники поколения героев Отечественной, Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость», — отметил президент.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что Россия является наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Варвара Кошечкина
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