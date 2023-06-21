Задержание россиян с 50 килограммами наркотиков попало на видео

В Кировской области МВД задержало членов ОПГ и изъяло 50 кг наркотиков, возбуждено дело

В Кировской области сотрудники МВД России задержали семерых местных жителей, которые торговали в интернет-магазине запрещенными веществами; у них изъято почти 50 килограммов наркотиков. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно, как оперативники окружают машину предполагаемых преступников, резко открывают в ней двери и вытаскивают подозреваемых из автомобиля. Показано видео из нарколаборатории, оборудованной в деревенском доме, где задержанные производили мефедрон.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что наркоторговцы закупали гашиш, марихуану и кокаин крупными партиями и перепродавали, а также передавали другим участникам незаконного бизнеса, которые распространяли наркотики оптом через межрегиональных курьеров и в розницу с помощью тайников-закладок.

Полиция изъяла из нарколаборатории оборудование, готовый наркотик и около двух тонн прекурсоров и реагентов для производства запрещенных веществ. В квартире в Кирове, которая использовалась как склад и место фасовки, силовики обнаружили более 40 килограммов мефедрона, более 7 килограммов гашиша, а также марихуану, амфетамин, кокаин и ЛСД.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Задержанных могут лишить свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.