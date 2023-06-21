Вирусолог допустил появление возбудителей инфекций в море у побережья Крыма

Вирусолог Ларичев допустил появление возбудителей инфекций у западного побережья Крыма

Вирусолог Виктор Ларичев допустил появление возбудителей инфекций в море у западного побережья Крыма. Свое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, они могут попасть туда из зараженных водоемов Одесской области Украины. Он считает, что необходимо в первую очередь ориентироваться на то, куда течение относит из Днепра воду. «Думаю, что для западного побережья Крыма это имеет опасность, а для южного и восточного не очень», — заявил Ларичев.

В то же время вирусолог напомнил, что морская вода будет блокировать или снижать активность вероятных возбудителей.

«То есть некий риск есть, конечно, но все-таки основное — это куда течением относит это все», — подытожил специалист.

В марте 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.