Российский военком ушел на СВО

Военком города Новокуйбышевска в Самарской области ушел на СВО

Военный комиссар города Новокуйбышевска в Самарской области ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «63.ру».

В должности военного комиссара офицер проработал последние десять лет. Он имеет несколько грамот и благодарностей от местных властей.

Мужчина отправится в зону проведения спецоперации в ближайшее время. После его ухода место военкома Новокуйбышевска остается вакантным.

Ранее вице-спикер парламента Краснодара принял решение уйти добровольцем на спецоперацию. Свое решение он объяснил личными мотивами. «Сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл отечественной войны», — сказал он.