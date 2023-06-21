Российский военком ушел на СВО
Военком города Новокуйбышевска в Самарской области ушел на СВО
Военный комиссар города Новокуйбышевска в Самарской области ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «63.ру».
В должности военного комиссара офицер проработал последние десять лет. Он имеет несколько грамот и благодарностей от местных властей.
Мужчина отправится в зону проведения спецоперации в ближайшее время. После его ухода место военкома Новокуйбышевска остается вакантным.
Ранее вице-спикер парламента Краснодара принял решение уйти добровольцем на спецоперацию. Свое решение он объяснил личными мотивами. «Сегодняшняя специальная военная операция приобретает для меня смысл отечественной войны», — сказал он.