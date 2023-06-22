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12:17, 22 июня 2023Силовые структуры

Россиянин стал фигурантом шести уголовных дел за криминальное хобби

В Омске полицейские изъяли у местного жителя боеприпасы и изготовленное им оружие

Кадр: УМВД по Омской области

В Омске полицейские нашли нелегальный арсенал у 60-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина в гараже переделывал оружие. У него изъяли сигнальный револьвер «Наган-С», спортивный сигнальный пистолет Р-411, а также 500 граммов пороха и свыше тысячи патронов. Причем экспертиза показала, что конструкции оружий были изменены так, что их можно использовать в качестве огнестрельных.

Задержанный уверяет, что находил объявление о продаже оружия в интернете, а затем переделывал, так как это было его хобби. Он считает, что его действия безобидны.

Однако силовики возбудили шесть дел против россиянина по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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