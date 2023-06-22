Блогерша раскрыла уменьшающий жирность волос способ сушки

Блогерша Эбби Юнг посоветовала сушить волосы феном для уменьшения их жирности

Блогерша Эбби Юнг раскрыла уменьшающий жирность волос способ их сушки. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 996 тысяч подписчиков.

По словам девушки, уменьшить количество выделяемого себума на прядях ей помогает использование фена. Так, она посоветовала разделить сушку на два этапа. В первую очередь необходимо избавиться от 80 процентов влаги естественным путем. Затем потребуется применение соответствующего электроприбора, на который приходятся оставшиеся 20 процентов.

«Я одержима наукой о волосах. Так я наткнулась на журнал, опубликованный еще в 80-х, где был предложен этот потрясающий метод», — пояснила юзерша.

Ранее в июне блогерша Шарлотт Энн с никнеймом @charlotteann71 раскрыла цыганский секрет красивых волос. На размещенных кадрах инфлюэнсерша намочила пряди под уличным шлангом, помыла их шампунем и нанесла бальзам. Кроме того, она разделила их пальцами, расчесала и вновь подставила голову под струю воды.