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16:46, 22 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла уменьшающий жирность волос способ сушки

Блогерша Эбби Юнг посоветовала сушить волосы феном для уменьшения их жирности

Фото: Ruslan Malysh / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Эбби Юнг раскрыла уменьшающий жирность волос способ их сушки. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 996 тысяч подписчиков.

По словам девушки, уменьшить количество выделяемого себума на прядях ей помогает использование фена. Так, она посоветовала разделить сушку на два этапа. В первую очередь необходимо избавиться от 80 процентов влаги естественным путем. Затем потребуется применение соответствующего электроприбора, на который приходятся оставшиеся 20 процентов.

«Я одержима наукой о волосах. Так я наткнулась на журнал, опубликованный еще в 80-х, где был предложен этот потрясающий метод», — пояснила юзерша.

Ранее в июне блогерша Шарлотт Энн с никнеймом @charlotteann71 раскрыла цыганский секрет красивых волос. На размещенных кадрах инфлюэнсерша намочила пряди под уличным шлангом, помыла их шампунем и нанесла бальзам. Кроме того, она разделила их пальцами, расчесала и вновь подставила голову под струю воды.

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    Алина Гостева
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