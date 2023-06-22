Индонезия отказалась возобновлять безвизовый режим с Россией

Индонезия не будет возобновлять прерванный из-за пандемии безвизовый режим со 159 странами

Власти Индонезии отказались возобновлять прерванный из-за пандемии коронавируса безвизовый режим со 159 странами, в том числе с Россией. Об этом сообщает местный портал Bali Times.

Уточняется, что возможность посещения страны без виз будут иметь лишь граждане других стран региона АСЕАН — Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Камбоджи, Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Посетители из этих стран могут оставаться в Индонезии на срок до 30 дней при наличии действительного паспорта и выездного билета.

Ранее в марте губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане этих двух стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.