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17:11, 22 июня 2023Путешествия

Индонезия отказалась возобновлять безвизовый режим с Россией

Индонезия не будет возобновлять прерванный из-за пандемии безвизовый режим со 159 странами

Фото: Iswanto Arif / Unsplash

Власти Индонезии отказались возобновлять прерванный из-за пандемии коронавируса безвизовый режим со 159 странами, в том числе с Россией. Об этом сообщает местный портал Bali Times.

Уточняется, что возможность посещения страны без виз будут иметь лишь граждане других стран региона АСЕАН — Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Камбоджи, Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Посетители из этих стран могут оставаться в Индонезии на срок до 30 дней при наличии действительного паспорта и выездного билета.

Ранее в марте губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане этих двух стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.

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    Зарина Дзагоева
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