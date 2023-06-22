Мужчина поторопил нервного водителя и столкнулся с неожиданной реакцией

Reddit: мужчина поторопил водителя, а тот бросил в его машину боевую гильзу

Пользователь Reddit с ником Kvothe31415 рассказал, как однажды столкнулся с неожиданной реакцией водителя, которого он поторопил. Нервный мужчина после просьбы ехать быстрее бросил боевую гильзу в машину автора поста.

Мужчина рассказал, что возвращался с ребенком из магазина на автомобиле. Перед ним ехал грузовик на небольшой скорости. Когда автор поста начал обгонять машину, то жестом (поднятым вверх большим пальцем) поторопил водителя и обозначил намерение обогнать его. После удачно завершенного маневра он опередил грузовик и оказался в параллельном дорожном ряду, намереваясь повернуть влево.

Вскоре, вспоминает автор поста, грузовик поравнялся с его машиной. «Когда они проезжали мимо, то бросили в сторону машины заряженный патрон. Он ударился о заднее стекло, совсем рядом с головой моего сына. У меня звенело в ушах, ребенок заплакал. К счастью, мы оба в порядке», — описал подробности происшествия мужчина. По словам пользователя, он сообщил о нарушителях в полицию.

В комментариях пользователи высказались о различных способах коммуникации между водителями. «Не нужно размахивать руками, стоит даже избегать зрительного контакта. Ничто не стоит жизни моих детей. Я просто пожалуюсь семье, с какими дураками мы встретились, когда мы живыми вернемся домой», «Теперь я общаюсь на дороге с другими водителями только включая поворотники и стоп-сигналы. Ни одного слова, ни одного жеста», «Люди сходят с ума на дорогах, и с годами этого становится все больше», — отметили читатели.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как отомстила женщине, которая обидела ее ребенка в игровой комнате. Автор поста налила в ботинки обидчице яблочный сок.