Путин заслушал доклады Шойгу и Патрушева

Путин заслушал доклады главы Минобороны Шойгу и секретаря Совбеза Патрушева

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине одним из самых важных вопросов актуальной повестки дня и выслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Министр рассказал о ситуации в зоне боевых действий, а секретарь Совбеза представил обобщенные данные по работе на СВО.

Ранее Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Он также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В видеообращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.