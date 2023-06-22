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12:12, 22 июня 2023Россия

Путин заслушал доклады Шойгу и Патрушева

Путин заслушал доклады главы Минобороны Шойгу и секретаря Совбеза Патрушева

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине одним из самых важных вопросов актуальной повестки дня и выслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Министр рассказал о ситуации в зоне боевых действий, а секретарь Совбеза представил обобщенные данные по работе на СВО.

Ранее Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Он также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В видеообращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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