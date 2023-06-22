В Екатеринбурге установили стелу к годовщине начала Великой Отечественной войны

В Екатеринбурге 22 июня состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»

В Екатеринбурге в четверг, 22 июня, в торжественной обстановке состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Как уточняет KP.RU, церемония открытия памятника прошла в день 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

Отмечается, что 42-метровый памятник состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью.

В церемонии открытия памятника принял участие помощник президента России Владимир Мединский. Обратившись к присутствующим, он зачитал обращение главы государства к жителям города.

Ранее сообщалось, что в российском городе захотели установить плавающие светодиодные фонтаны.