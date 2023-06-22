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14:20, 22 июня 2023Мир

Венгрия проиграла ЕС суд по делу о политике предоставления убежища

Венгрия проиграла последний судебный процесс ЕС по делу о политике предоставления убежища

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия проиграла последний судебный процесс в Верховном суде Евросоюза (ЕС) по делу о «незаконной» политике Будапешта по предоставлению убежища, поскольку правительство препятствует доступу к нему тем, кто его ищет. О решении суда сообщает Bloomberg.

Согласно документу, венгерский закон «лишает граждан третьих стран или лиц без гражданства их права искать убежища в Венгрии» и представляет собой «явно несоразмерное вмешательство» в права людей, ищущих международную защиту.

Решение суда не может быть обжаловано, венгерскому правительству грозят штрафы в другом деле от комиссии, требующей, чтобы суд наказал Венгрию за то, что она незаконно ограничила доступ к процедуре предоставления убежища, заставив тех, кто ищет его в стране, сначала подать петицию в посольство Венгрии за пределами ЕС.

Ранее папа римский Франциск заявил, что страны ЕС должны помочь решить проблему миграции. Он провел встречу с принятыми Венгрией беженцами и выступил с призывом не закрывать двери перед иностранцами и мигрантами.

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    Семен Александров
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