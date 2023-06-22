Ольга Любимова: Россия предложила Китаю создать Евразийскую кинопремию и киноакадемию

Россия предложила Китаю создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

По словам Любимовой, данное предложение от российской делегации Пекину поступило в ходе заседания подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Хэйхэ. Она также отметила, что Китай заинтересован в развитии культурного сотрудничества с РФ во всех сферах.

«Китай — одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе», — заключила министр.

Ранее режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что участие в Евразийской кинопремии, которую кинодеятель ранее предлагал создать в качестве аналога «Оскара», могут принять такие страны, как Китай, Иран и Индия. «Для меня, например, знаковой вещью, надеюсь, будет то, что мы создадим Евразийскую академию, Евразийскую премию… В первую очередь в эту академию должны войти Россия, Китай и Индия, и Иран еще», — подчеркнул постановщик.