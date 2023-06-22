Одна деталь на фото Рудковской в бикини развеселила фанатов

Поклонников развеселили аномальные длинные ноги продюсера Яны Рудковской на фото в бикини

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась снимками в откровенном образе и развеселила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость опубликовала серию кадров с отдыха в Сен-Тропе, Франция. На размещенных кадрах бизнесвумен позировала в бежевом бикини в сочетании с длинным халатом того же цвета. Среди прочего она надела солнцезащитные очки, а волосы распустила. «Рубрика незапланированный отдых», — подписала телезвезда публикацию.

Подписчиков развеселила одна деталь на фотографиях Рудковской. Выяснилось, что фанаты обратили внимание на аномально длинные ноги продюсера, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Вот это фотошоп, ноги просто точно от бедра», «Фотошоп галимый», «Что с ногами?», «Фотки из-за ног смешные», «Не бывает таких ног», — высказывались они.

В январе 2022 года Яна Рудковская назвала сумму своего заработка. Предпринимательница заявила, что в среднем ежегодно получает два миллиона долларов после уплаты налогов.