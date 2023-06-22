В Ростовской области загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров

В Ростовской области произошел пожар на складе электротехники площадью 2000 кв. м

В Ростовской области загорелся склад, на котором хранится посуда и электротехника. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram.

Информация о возгорании поступила в 06:34 по местному времени. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг.

К месту происшествия направлен пожарный поезд, отметили в ведомстве. «Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.

В конце мая в Татарстане на территории особой экономической зоны «Алабуга» загорелся склад тортов. Пожару был присвоен второй ранг. Спустя час горение было локализовано. Площадь возгорания составила 1940 квадратных метров.