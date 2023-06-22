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11:05, 22 июня 2023Наука и техника

На 3D-принтере напечатали самый маленький в мире бокал для вина

Nature Communications: на 3D-принтере напечатан самый маленький в мире стеклянный бокал

Фото: Springer Nature Limited

Ученые из Королевского технологического института, располагающегося в Стокгольме, напечатали на 3D-принтере самый маленький в мире бокал для вина из стекла. Изделие предназначено для демонстрации новой упрощенной технологии создания структур из кварцевого стекла, которая может использоваться во многих сферах от телекоммуникаций до робототехники. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Окружность напечатанного бокала из кварцевого стекла меньше ширины человеческого волоса. Чтобы изготовить такое изделие, авторы использовали волоконно-оптический фильтр. Технологию в дальнейшем можно будет использовать для изготовления индивидуальных линз для медицинского оборудования, микророботов, фильтров для оптических волокон, применяемых для проведения интернета.

Этот метод значительно снижает затраты энергии, необходимые для 3D-печати из кварцевого стекла, для чего обычно требуется нагрев материалов до нескольких сотен градусов в течение нескольких часов. Теперь специалисты разработали такой подход, который не требует термической обработки, а значит стекло может выдерживать экстремальные температуры. Еще одним преимуществом технологии является то, что кварцевое стекло можно производить с использованием легкодоступных коммерческих материалов.

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    Елена Апазиди
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