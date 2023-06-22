На ипподроме в Казани в преддверии Сабантуя пройдут конные скачки

Мэрия Казани: 23 июня в преддверии Сабантуя на ипподроме пройдут конные скачки

На казанском ипподроме в пятницу, 23 июня, в преддверии Сабантуя пройдут конные скачки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Местные власти напомнили, что именно с них начнется празднование Сабантуя. В 2023 году праздник традиционно развернется на трех площадках.

Отмечается, что центральная расположится в Березовой роще поселка Мирный. Именно там для жителей и гостей Казани будут организованы творческая программа и различные мастер-классы.

Ранее в июне стало известно, что в 2023 году на Юнусовской площади в Вахитовском районе Казани благоустроят три сквера. Уточняется, что на указанных территориях уложат газон с автополивом, высадят цветы и кустарники, установят видеокамеры, урны, сиденья и деревянный настил.