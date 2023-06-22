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22:55, 22 июня 2023Мир

В США заявили о желании создать хаб для ремонта самолетов и кораблей в Индии

Пресс-секретарь Пентагона: США хотят создать в Индии хаб для ремонта самолетов и кораблей

Фото: Petty Officer 2nd Class Ethan So / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США планируют создать в Индии хаб для ремонта самолетов и кораблей. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает агентство Reuters.

Райдер также подчеркнул, что Вашингтон намерен поддержать Нью-Дели в создании инфраструктуры для ремонта и обслуживания техники.

Ранее президент США Джо Байден назвал конструктивными переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время совместной пресс-конференции. Американский политик подчеркнул, что на данный момент партнерство между США и Индией является более динамичным, чем когда-либо в истории.

Нарендра Моди приехал в Штаты с официальным визитом 21 июня. Встреча лидеров двух стран проходит в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что США хотят заключить с Индией крупный контракт на поставку американских беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может достигать двух-трех миллиардов долларов.

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    Марина Совина
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