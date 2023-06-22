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06:33, 22 июня 2023Бывший СССР

Многоэтажный дом загорелся в Киеве после взрыва

В Киеве после взрыва газа загорелась многоэтажка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В левобережной части Киева загорелось многоэтажный дом. Об это сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Андрея Малышко. Отмечается, что предварительная причина — взрыв газа. На месте работают пожарные. «К ликвидации последствий привлечено 70 спасателей и 13 единиц техники», — говорится в сообщении. В ГСЧС уточнили, что пяти жильцам дома оказана помощь. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, два человека госпитализировано.

В апреле в центре Киева, на Крещатике, загорелось здание. «Горит третий этаж учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого», — сообщал Виталий Кличко.

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    Марина Совина
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