В России подорожало самое дешевое жилье

«Мир квартир»: комнаты подорожали в 60 из 70 крупных городов России

По итогам января-июня 2023 года комнаты в крупных городах России подорожали в среднем на четыре процента, до 1,15 миллиона рублей. О повышении цен на самое дешевое жилье рассказали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, положительная динамика наблюдается в 60 из 70 населенных пунктов. Лидерами по подорожанию такой недвижимости за полгода оказались Киров (плюс 25 процентов), Новокузнецк (плюс 23 процента) и Магнитогорск (плюс 21 процент).

При этом сильнее всего подешевели комнаты в Калининграде (минус 10 процентов), Махачкале (минус 8 процентов) и Казани (минус 5 процентов). В Москве стоимость подобного жилья почти не изменилась — цены повысились на 0,1 процента, до 4,1 миллиона рублей.

Помимо столицы, наиболее дорогие комнаты продают в Сочи (3,2 миллиона рублей) и Санкт-Петербурге (2,7 миллиона рублей). Самые же дешевые — в Нижнем Тагиле (469,5 тысячи рублей), Ульяновске (484 тысячи рублей) и Брянске (539,9 тысячи рублей).

«Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость и растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на "вторичке". В столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет», — прокомментировал гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках сильнее всего подешевели в Воронеже — в среднем на 7,6 процента с января, до 4,9 миллиона рублей. Второе место по этому показателю занимает Краснодар — там средняя стоимость лота в новостройках снизилась на 7,3 процента с начала года, до 6,7 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Омск, где первичные квартиры стали дешевле на 7,2 процента, до 6,2 миллиона рублей.