В России оценили причастность НАТО к удару ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму

Сенатор Ковитиди: удар ВСУ ракетами Британии по Чонгарскому мосту говорит об участии НАТО

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту в Крыму свидетельствует об участии стран НАТО в конфликте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Об ударе со стороны Украины по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что данных о пострадавших не поступало.

Мы понимаем, что между Российской Федерацией и фактически странами НАТО идет жесткое военное противостояние. Украина — это всего лишь инструмент Ольга Ковитиди сенатор от Крыма

«Подтверждением того, что противостояние идет не между Россией и Украиной, является то, что удар по России по Чонгарскому мосту был нанесен британскими ракетами. Это первый момент. Он существенный», — сообщила Ковитиди.

Также сенатор отметила, что не нужно путать Чонгарский мост и Крымский. Это тоже чрезвычайно важно, добавила она.

«В данном случае это другая коммуникация, которая связывает нас непосредственно с Херсонской областью. Транспортная логистика между субъектами России радикально не нарушена. Восстановление займет буквально несколько дней. Сегодня все те, кто следуют в данном направлении, могут следовать через Армянск», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Следующий важный момент — нет пострадавших. Поэтому никаких панических настроений быть не должно. Мы понимаем, что происходит, и даем этому соответствующую оценку Ольга Ковитиди сенатор от Крыма

Ранее появилось видео с Чонгарского моста в Крыму после прилета по нему ракеты Вооруженных сил Украины. На представленном видеоролике видно, что после происшествия над дорожным полотном моста поднимается густой серый дым. Водитель, который остается за кадром, утверждает, что ЧП произошло около 5 утра в четверг, 22 июня.

