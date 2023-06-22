Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу

В Лобне суд приговорил к 13 годам мужчину, склонявшего подростков к руфингу и зацепингу

Лобненский городской суд Московской области приговорил к 13 годам лишения свободы Никиту Лебедева, который склонял подростков в соцсетях к руфингу и зацепингу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Осужденного отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что мужчина на протяжении 2020 года под вымышленными именами знакомился с несовершеннолетними в соцсети и предлагал за плату выполнять опасные трюки на большой высоте, снимать их на фото или видео и отправлять ему в доказательство выполненного задания.

При этом подростки должны были без страховки свешиваться головой вниз из окон и с крыш высотных домов. По счастливой случайности никто из них не пострадал.

Расследование дела находилось на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

«После приема председателем инициативной группы родителей, уголовное дело было передано в производство наиболее опытных следователей и криминалистов», — рассказала о ходе расследования официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудники ведомства допросили большое количество свидетелей, а также изучили значительный массив информации из социальных сетей и переписки. Кроме того, была проведена сложная судебная экспертиза с привлечением специалистов узкого профиля в области физики, математики и спортивных дисциплин.