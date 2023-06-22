ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России и задержали шестерых человек

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики задержали организатора преступного бизнеса и пятерых его пособников. Во время обысков была обнаружена лаборатория, в которой сообщники изготавливали поддельные документы.

Правоохранители изъяли 100 расшитых российских паспортов и 50 голографических наклеек для них, две тысячи листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в России, восемь печатей для паспортов и два металлических клише для отпечатки обложек паспортов. Кроме того, были найдены украинские, словенские и российские водительские удостоверения, а также паспорта Южной Осетии и Абхазии и бланки миграционных карт.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-полицейских арестовали по делу о незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов.