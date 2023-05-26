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20:45, 26 мая 2023Силовые структуры

Экс-полицейских арестовали по делу о незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов

В Москве экс-полицейских арестовали по делу о незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы арестовал бывших начальника отдела по вопросам миграции, заместителя начальника и старшего инспектора задержали за помощь в незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Экс-сотрудники отдела МВД по району Западное Дегунино будут находиться в СИЗО до 24 июля.

По данным следствия, капитан и два майора предоставили доступ к базе данных двум сестрам. В результате мошенницы зарегистрировали 20 тысяч иностранных граждан в одном из хостелов.

После этого правоохранители были уволены из органов. Позже в отношении них возбудили дело.

Ранее сообщалось, что в Москве суд дал от 5 до 11 лет двум экс-полицейским за коррупцию на съемках сериала «Чикатило».

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    Елизавета Новикова
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