Daily Reckoning: РФ наращивает производство вооружения, а ВСУ зависят от поставок Запада

Пока Россия наращивает производство вооружения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) зависят от поставок Запада. При этом количество оружия, которое получает Украина, недостаточно для нужд ее армии, констатировал обозреватель Брайан Махер в статье для издания Daily Reckoning.

«Наши шпионы сообщают, что российские оружейные заводы выпускают огромное количество продукции. В то же время ВСУ зависят от пожертвований Запада», — написал Махер. Как отметил обозреватель, в поставках вооружений Украине существует проблема: имеющегося количества техники недостаточно, а США и другие страны НАТО практически полностью истратили свои запасы.

Кроме того, как отметил автор материала, Россия контролирует около 20 процентов территорий, ранее входивших в состав Украины. «Чтобы заставить их уйти, потребуются геркулесовы усилия. Осмелюсь предположить, что это практически невозможно при нынешних темпах. Мы убеждены, что это невозможно», — добавил Махер.

Ранее журналист Лукас Лейрос в материале для издания InfoBrics заявил, что Запад ожидает от Украины не победы над Россией, а лишь нанесения ей ущерба. Автор материала спрогнозировал появление «новых фронтов» в Грузии, Молдавии или Косово после поражения Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем ожидалось. По его словам, не стоит ждать быстрых результатов контрнаступления, поскольку «это не голливудский фильм».