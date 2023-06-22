Глава факультета в университете МВД вымогал у подчиненных деньги за ошибки

В Белгороде глава факультета в вузе МВД получал деньги от подчиненных за ошибки в словах

В Белгороде начальник факультета правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России вымогал деньги у подчиненных за ошибки в словах. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полковник стал все чаще замечать орфографические ошибки в документах коллег. Тогда он решил действовать радикально: либо неграмотные сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности, либо они освобождаются от нее за деньги.

Так глава факультета вымогал суммы у своего заместителя и начальника курса. Но согласился передавать купюры только один из них. Всего фигурант получил 150 тысяч рублей. Но 21 июня в отношении полковника возбудили дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Теперь «бизнесмену» грозит до 10 лет колонии.