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10:56, 22 июня 2023Силовые структуры

Глава факультета в университете МВД вымогал у подчиненных деньги за ошибки

В Белгороде глава факультета в вузе МВД получал деньги от подчиненных за ошибки в словах

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Белгороде начальник факультета правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России вымогал деньги у подчиненных за ошибки в словах. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полковник стал все чаще замечать орфографические ошибки в документах коллег. Тогда он решил действовать радикально: либо неграмотные сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности, либо они освобождаются от нее за деньги.

Так глава факультета вымогал суммы у своего заместителя и начальника курса. Но согласился передавать купюры только один из них. Всего фигурант получил 150 тысяч рублей. Но 21 июня в отношении полковника возбудили дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Теперь «бизнесмену» грозит до 10 лет колонии.

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    Екатерина Власова
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