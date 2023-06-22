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09:36, 22 июня 2023Интернет и СМИ

YouTube удалил канал известной российской журналистки

YouTube удалил канал журналистки Наданы Фридрихсон за нарушение правил сообщества

Фото: Telegram-канал «ФРИДРИХ»

Известная российская журналистка Надана Фридрихсон сообщила, что видеохостинг YouTube удалил ее канал. Об этом она заявила в Telegram.

«Все. YouTube удалил мой канал. Ожидаемо», — написала Фридрихсон. При попытке перейти на ее канал появляется уведомление о том, что аккаунт был заблокирован за нарушение правил сообщества.

Незадолго до блокировки Фридрихсон опубликовала на канале документальный фильм «Бахмут» о боях за город Артемовск.

Кроме того, как обратил внимание блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, YouTube также ограничил доступ к каналу «В Рейтинге», который выкладывал трейлеры к фильмам, включая зарубежные с русским переводом. Видеохостинг причиной назвал нарушение авторских прав.

Проект у себя на странице во «ВКонтакте» пояснил, что жалобы на канал «В Рейтинге» отправила компания, занимающаяся авторскими правами для Warner Bros.

В апреле стало известно, что YouTube удалил канал российского шоумена Андрея Бочарова. На видеохостинге у него выходил проект «В кольце друзей», в котором Бочаров комментировал актуальные события. В качестве причины удаления YouTube привел нарушение правил сообщества.

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    Олег Давыдов
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