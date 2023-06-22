YouTube удалил канал известной российской журналистки

YouTube удалил канал журналистки Наданы Фридрихсон за нарушение правил сообщества

Известная российская журналистка Надана Фридрихсон сообщила, что видеохостинг YouTube удалил ее канал. Об этом она заявила в Telegram.

«Все. YouTube удалил мой канал. Ожидаемо», — написала Фридрихсон. При попытке перейти на ее канал появляется уведомление о том, что аккаунт был заблокирован за нарушение правил сообщества.

Незадолго до блокировки Фридрихсон опубликовала на канале документальный фильм «Бахмут» о боях за город Артемовск.

Кроме того, как обратил внимание блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, YouTube также ограничил доступ к каналу «В Рейтинге», который выкладывал трейлеры к фильмам, включая зарубежные с русским переводом. Видеохостинг причиной назвал нарушение авторских прав.

Проект у себя на странице во «ВКонтакте» пояснил, что жалобы на канал «В Рейтинге» отправила компания, занимающаяся авторскими правами для Warner Bros.

В апреле стало известно, что YouTube удалил канал российского шоумена Андрея Бочарова. На видеохостинге у него выходил проект «В кольце друзей», в котором Бочаров комментировал актуальные события. В качестве причины удаления YouTube привел нарушение правил сообщества.