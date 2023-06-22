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10:46, 22 июня 2023Силовые структуры

Телефонный аферист обвинил пожилых россиянок в госизмене и похитил у них деньги

Во Владивостоке поймали курьера телефонного афериста, обвинявшего пенсионерок в госизмене

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Во Владивостоке задержали 36-летнего строителя, похищавшего деньги у пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, телефонный аферист звонил пожилым людям и представлялся правоохранителем. Он заявлял, что их подозревают по статье о госизмене. Далее мошенник утверждал, что с банковского счета женщин осуществлялись переводы в недружественную страну. Если потерпевшие верили «силовику», то он просил их собрать все денежные купюры для проверки и передать курьеру.

Как отмечается, одна из пенсионерок потеряла 80 тысяч рублей, а вторая — 130 тысяч рублей.

Уточняется, что правоохранители поймали курьера. Выяснилось, что он получал в мессенджере от неизвестного контакты с адресами, по которым приезжал и забирал деньги. Затем он переводил суммы на сторонний счет, а 2 процента оставлял себе.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО. Афериста полицейские продолжают разыскивать.

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    Екатерина Власова
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