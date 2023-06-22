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15:36, 22 июня 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о способе получить перерасчет за отключение воды

Юрист Крохин: за нарушение сроков отключения горячей воды можно получить перерасчет

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы получить перерасчет за нарушение разрешенных сроков отключения горячей воды, нужно обратиться в управляющую компанию или к поставщику в случае прямого договора. О способе получения выплаты в разговоре с RT рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы юрист Константин Крохин.

По словам эксперта, срок отключения горячей воды в среднем составляет 16 дней. В регионах с обновленными сетями период достигает 10 дней, а там, где ситуация сложная, — 21 дня. Однако в Роспотребнадзоре запретили муниципалитетам отключать горячую воду более чем на 14 дней.

В случае нарушения срока жильцы могут обратиться за перерасчетом. «Формула этого перерасчета такова, что денежная компенсация, к сожалению, небольшая. Но тем не менее такая норма ответственности существует», — уточнил Крохин. Гражданам посоветовали обратиться в управляющую компанию или к поставщику. Если в организациях откажут, то можно написать в органы жилищного надзора.

Ранее эксперты заявили, что в России невозможно сократить срок отключения горячей воды в жилых домах летом до трех дней. До этого с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

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    Нина Ташевская
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