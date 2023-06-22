Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 22 июня 2023Бывший СССР

В Кремле оценили решение властей Молдавии отменить празднование 9 мая

Песков: решение властей Молдавии отменить празднование 9 мая вызывает разочарование

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отмена властями Молдавии празднования 9 мая вызывает искреннее разочарование в Кремле, передает РИА Новости.

«Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии», — оценил решение Кишинева представитель Кремля.

В среду, 21 июня правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.

Ранее в республике проходили митинги в поддержку сохранения Дня Победы. Протестующие использовали плакаты с надписями «Руки прочь от Победы», «У нас один День Победы — это 9 мая», «Мы наследники победителей».

Что думаешь? Оцени!
    Ткачев Егор
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о готовящемся наступлении ВСУ
    В Кремле заявили о сотрудничестве с МАГАТЭ по ЗАЭС
    С Люка Бессона сняли обвинения в сексуальном насилии
    Рябков рассказал о ситуативных сигналах между США и Россией
    Жена Ширвиндта опубликовала пляжные фото
    В Кремле оценили решение властей Молдавии отменить празднование 9 мая
    Песков опроверг существование мирной инициативы Катара по Украине
    Подозреваемый ударил ножом российского полицейского при задержании
    Бронетехника ВСУ попала на видео в «неприличной» позе
    Песков обвинил Запад в давлении на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.