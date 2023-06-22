В Кремле оценили решение властей Молдавии отменить празднование 9 мая

Песков: решение властей Молдавии отменить празднование 9 мая вызывает разочарование

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отмена властями Молдавии празднования 9 мая вызывает искреннее разочарование в Кремле, передает РИА Новости.

«Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии», — оценил решение Кишинева представитель Кремля.

В среду, 21 июня правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.

Ранее в республике проходили митинги в поддержку сохранения Дня Победы. Протестующие использовали плакаты с надписями «Руки прочь от Победы», «У нас один День Победы — это 9 мая», «Мы наследники победителей».