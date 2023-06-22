Описаны последствия для мира от прекращения зерновой сделки

Политолог Дмитрий Леви назвал некритичным прекращение зерновой сделки

Зерновая сделка была необходима Турции для поддержания собственной экономики, особенно это было актуально для Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов. После выборов проблема стоит уже не так остро. Для стран Европы прекращение сделки тоже не станет особенно критичным, считает политолог Дмитрий Леви. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Зерновая сделка была нужна Турции перед выборами Эрдогана. Но теперь, в угоду политической реальности, страна готова махнуть рукой на ее продление и потерпеть, — сказал Леви. — Что касается остальных участников, то для Европы это, конечно, в первую очередь, деньги. Деньги для бизнеса, перерабатывающих компаний, занятых складированием. Но, в целом, критичной ситуации здесь тоже нет».

Политолог объяснил, что страны успели создать большие запасы зерна, так что в текущей ситуации они готовы смириться с выходом России из сделки. Тем не менее, Леви не исключил, что через какой-то срок переговоры о возобновлении сделки могут быть возобновлены.

«Россия, в свою очередь, находится на этапе ожидания контрнаступления со стороны украинских войск, которое, как верят западные эксперты, может дать возможность более выгодных позиций за столом переговоров. И зерновая сделка — часть этой истории. Европейцам не нужен этот козырь на руках у России. Впрочем, параллельно с этим [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков говорит о том, что зерновая сделка — это никакой не козырь, Россия может осуществлять поставки в бедные страны и бесплатно. Так что чаши весов качаются из стороны в сторону», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Песков заявил, что западные партнеры не выполнили требований России, которые были заложены в основе исполнения зерновой сделки. По этой причине в Кремле не видят предпосылок ее очередного продления в июле этого года.

