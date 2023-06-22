В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл

Королеву-консорта Камиллу заметили в наряде Dior после отказа марки работать с Меган Маркл

Журналисты Page Six разглядели в наряде британской королевы-консорта Камиллы насмешку над герцогиней Сассекской Меган Маркл. Материал на эту тему размещен на сайте издания.

Супругу короля Карла III заметили на скачках Royal Ascot в пальто и платье французского модного дома Dior через несколько дней после появления слухов о том, что бренд отверг предложение Маркл о многомиллионном сотрудничестве. Тогда анонимные источники сообщали, что жена принца Гарри хотела заключить контракт с маркой ради сохранения репутации.

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Впоследствии представитель Dior рассказал авторам WWD, что опубликованные в сети слухи на самом деле необоснованны. По его словам, компания не вела переговоров с Маркл о предполагаемой совместной работе, в том числе о возможности герцогини стать амбассадором модного дома. Сама знаменитость никак не отреагировала на отказ бренда о сотрудничестве.

Ранее в июне Меган Маркл обвинили в обмане поклонников на Spotify. Источники издания Podnews утверждают, что во время записи 12-серийного подкаста «Архетипы» для стримингового сервиса Spotify Меган Маркл использовала подложные беседы с гостями.