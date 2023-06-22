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10:01, 22 июня 2023Россия

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС снова возросло

Число погибших в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 46

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число погибших в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) снова возросло и уже составляет 46. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости.

Еще 122 человека пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что нижнее течение Днепра после разрушения станции оказалось в состоянии экологической катастрофы.

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    Евгения Куликова
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