Подозреваемый ударил ножом российского полицейского при задержании

СКР: мужчина ранил ножом полицейского при задержании у трассы М-4 «Дон», он задержан

В Ростовской области задержан мужчина, напавший с ножом на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 июня у трассы М-4 «Дон» на территории Азовского района проводилось задержание 24-летнего подозреваемого. Он попытался скрыться и нанес полицейскому удар ножом. С ранением силовик был госпитализирован. Его коллеги обезвредили напавшего.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Мужчина допрошен. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что ранее он был судим за совершение преступлений против личности и собственности.