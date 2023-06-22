Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 22 июня 2023Силовые структуры

Подозреваемый ударил ножом российского полицейского при задержании

СКР: мужчина ранил ножом полицейского при задержании у трассы М-4 «Дон», он задержан

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростовской области задержан мужчина, напавший с ножом на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 июня у трассы М-4 «Дон» на территории Азовского района проводилось задержание 24-летнего подозреваемого. Он попытался скрыться и нанес полицейскому удар ножом. С ранением силовик был госпитализирован. Его коллеги обезвредили напавшего.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Мужчина допрошен. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что ранее он был судим за совершение преступлений против личности и собственности.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о готовящемся наступлении ВСУ
    В Кремле заявили о сотрудничестве с МАГАТЭ по ЗАЭС
    С Люка Бессона сняли обвинения в сексуальном насилии
    Рябков рассказал о ситуативных сигналах между США и Россией
    Жена Ширвиндта опубликовала пляжные фото
    В Кремле оценили решение властей Молдавии отменить празднование 9 мая
    Песков опроверг существование мирной инициативы Катара по Украине
    Подозреваемый ударил ножом российского полицейского при задержании
    Бронетехника ВСУ попала на видео в «неприличной» позе
    Песков обвинил Запад в давлении на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.