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14:51, 22 июня 2023Мир

МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине

Рябков: Москва призывает США не совершать ошибку и не отправлять войска НАТО на Украину

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Москва призывает США не отправлять войска НАТО на Украину, дабы не совершать ошибку, которая может привести к опасным последствиям. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире RT.

«Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине», — заявил дипломат, отметив, что Москва воспринимает США как страну, контролирующую НАТО и поэтому имеющую соответствующий мандат на отправку сил альянса.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киев понимает нынешние политические реалии и сам признает, что сейчас не имеет шансов на немедленное вступление Украины в состав альянса НАТО. «Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — заявил политик, при этом добавив, что поддерживает всеобъемлющие гарантии безопасности НАТО для Украины.

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    Виктория Кондратьева
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